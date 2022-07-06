الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

منذ 9 دقائق
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس صيفي رطب وحار بشكل إعتيادي على لبنان مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة، ويستمر على هذا النحو في الأيام المقبلة دون تغيير كبير في الأحوال الجوية ولا موجات حر في المدى المنظور…

وفي التفاصيل:

الأربعاء:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣١، بقاعًا بين ١٧ و٣٣، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٨ و٢٦ درجة
٢- الجو: قليل السحب إجمالًا، تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات
٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الخميس: الطقس قليل السحب إجمالًا مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال، الحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و٣١ ساحلًا، بين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الجمعة: الطقس قليل السحب إجمالًا مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال، الحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا، بين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

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