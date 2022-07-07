الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

منذ 5 دقائق
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

يؤثر طقس صيفي رطب وحار بشكل اعتيادي على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ويستمر على هذا النحو في الايام المقبلة دون تغيير كبير في الاحوال الجوية ولا موجات حرّ في المدى المنظور.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٦ درجة.
٢- الجو : قليل السحب اجمالا، تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات
٣- الرياح : غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

الجمعة: طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و ٣١ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س

السبت: طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال والحرارة ترتفع قلبلاً وتتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلةوتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    مرفأ بيروت
    البحصلي: المواد في المرفأ سليمة مئة في المئة
    مخيم للنازحين السوريين في لبنان
    هيومن رايتس ووتش تنتقد خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين.. غير قانونية وغير آمنة
    رابطة موظفي الإدارة العامة
    بالتفاصيل.. إليكم ما تقرر بعد اجتماعات رابطة موظفي الإدارة ووزير العمل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
    جبران باسيل الى جانب ميشال عون
    عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"
    النازحون السوريون
    خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين... ماذا في تفاصيلها؟