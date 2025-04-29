كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

أفاد إيلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوّية وعلم المُناخ أنّ طقساً ربيعياً اعتيادياً يُسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، سرعان ما سينقلب في الأوّل من أيار إلى ممطر مع تراجع بدرجات الحرارة بمعدّل يتراوح بين 6 و 8 درجات مئوية.

وأضاف: “يتمدد منخفض البحر الأحمر بضغطه المنخفض نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، فيتراجع الضغط يوم الاربعاء فوق لبنان نحو 1002hpa الامر الذي سيسبب بهبوب رياح مغبرّة، جنوبية غربية دافئة تتراوح ما بين 50 و 85 كلم في الساعة بخاصة في الجنوب وترتفع درجات الحرارة لتلامس 29 ساحلاً و 26 بقاعاً و 24 على الجبال.

هذا وسوف تحمل الرياح الخماسينيّة القادمة من صحراء مصر سُحباً مدارية وغباراً كثيفاً تصل نسبته الى 100% في الأجواء اللبنانية والسورية، فتتراجع نسبة الرطوبة الى 15%، وتبقى الاجواء على حالها حتى ظهر الخميس حين تنحسر الغبار نحو الشرق فترتفع الرطوبة مجدداً وتتساقط امطار موحلة متفرّقة

من جهة ثانية سوف يسيطر منخفض جوّي على تركيا يبدأ تأثيره على لبنان بعد ظهر الخميس بأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية محلية وتساقط لحبات البرد.

سوف يبقى تأثير هذا المنخفض على المنطقة حتى صباح الثلاثاء المقبل مع تراجع بدرجات الحرارة وأمطار متقطعة بين بعد ظهر الخميس وظهر الجمعة والسبت والاحد والإثنين”.

وتابع خنيصر: “نسبة هطولات هذا المنخفض ستتراوح ما بين 20و 50 ملم ستتوزع في لبنان خلال 5 ايام. احذروا الغبار الكثيف المصحوب بارتفاع درجات الحرارة يوم الاربعاء فنحن امام موجة غبارية ثانية وليس عاصفة رملية.

الحرارة على الساحل اليوم الثلاثاء: 23 نهاراً و 18 ليلاً، ترتفع 6 درجات غدا الأربعاء.

في البقاع: 24 نهاراً و 13 ليلا

على الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 12 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 07 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية مغبرّة يوم الاربعاء سرعتها 50 كم في الساعة تنشط احيانا لتلامس 90 كم

الضغط الجوّي: 1002hpa يوم الاربعاء