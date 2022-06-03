كيف سيكون طقس الـ”ويك أند”؟

يؤثر طقس ربيعي اعتيادي حالياً على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة وتتمحور حول معدلاتها وتستمر مستقرة نسبيا في الايام المقبلة.

طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٨ درجة بقاعا بين ١٤ و٣٣ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٤ درجة.

٢- الجو: مشمس الى غائم جزئاً مع ضباب على جبال السلسلة الغربية

٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: طقس مستقر قليل السحب مع ضباب محلي على الجبال الغربية والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و٢٨ درجة ساحلا وبين ١٤ و٣٤ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.

الاحد: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٨ ٢٩ درجة ساحلا بين ١٤ و٣٤ وبقاعاً بين ١٥ و٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.