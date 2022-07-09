كيف سيكون طقس فرصة العيد؟

أصدرت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​لبنان​، نشرة ​الطقس​، وجاء فيها: ” السبت: 9 تموز 2022 النشرة: الصباحية

الحالة العامة:

طقس صيفي رطب، معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة القادمة مع درجات حرارة قصوى دون معدلاتها الموسمية على الساحل.

معدل ​درجات الحرارة​ لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحياناً.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مترافقة برياح ناشطة أحيانًا وضباب محلي على المرتفعات .

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وانخفاضها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل”.