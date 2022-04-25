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لا جدول لأسعار المحروقات اليوم… إلى متى؟

25 - أبريل - 2022
المحروقات

المحروقات

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أوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا ان “لا جدول لاسعار المحروقات اليوم بسبب الاعياد”، غير أنه أكد أن الجدول المقبل سيشهد ارتفاعًا في أسعار البنزين والمازوت.

وأكد ابو شقرا، في حديث إذاعي ان البضاعة متوفرة بالشركات المستوردة.

وكانت ارتفعت أسعار جميع المحروقات في لبنان مجددًا الأسبوع الماضي بعد ارتفاعها خلال اليومين الماضيين.

وارتفع سعر المازوت من 521 ألفًا إلى 538 ألف ليرة لبنانية، وسعر مبيع الغاز من 329 ألفًا إلى 340 ألف ليرة لبنانية.

وارتفع سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا) من نوع “أوكتان 98” (خالٍ من الرصاص) من 485 ألفًا إلى 486 ألف ليرة لبنانية، وسعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 95” من 475 ألفًا إلى 476 ألف ليرة لبنانية.

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