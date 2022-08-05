الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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لا جدوى لأي أموال ستدفع للبنان... وهل يمكن توحيد سعر الصرف؟

منذ دقيقتين
الدولار

الدولار

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أوضح الخبير المالي مارون خاطر أن “ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مرتبط بمَا ستؤول إليه المُفاوضات بشأن الملف ‏النووي الإيراني بشكل أساسي”، وأضاف: “أما من جهة ثانية، فإن الأمر لن يكون سهلاً لأننا نُفاوض عدواً”.‏

ولفت خاطر في حديث إذاعي إلى أنّ “مسألة الاستفادة الاقتصادية من ثرواتنا المائية قد تأخذ وقتاً، ويجب البحث عن حلولٍ واقعية ‏تنطلق من الاستقرار السياسي وفرض الدولة السيطرة على حدودها ومكافحة الفساد”.‏‎ ‎

ورأى خاطر أنّ “الوضع في لبنان محكوم بالفساد والزبائنية والطائفية، وبالتالي لا جدوى لأي أموال ستدفع للبنان”، داعياً “شركة توتال ‏لعدم دفع أموال للبنان ما لم يكن هناك حلّ شامل‎”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار خاطر إلى أنه “ليس هناك أي توحيد لسعر صرف الدولار ما لم يتم احترام الشروط المطلوبة”، وقال: ‏‏”لا يُمكن توحيد سعر الصرف ما لم يتم تنظيم آلية سعر الصرف وضبط الحدود”.‏

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