لا مدارس غداً.. والإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب!

توجهت روابط التعليم الرسمي (ثانوي. مهني. أساسي) “إلى الأساتذة والمعلمين بتحية الشكر والتقدير على الإلتزام (بالانقطاع عن التعليم) والذي كان بنسبة تفوق 90% ما يقارب الأربعين ألف أستاذ ومعلم؛ وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على الاستياء ورفض الحال المعيشية التي وصلوا إليها”.

وأكدت الروابط في بيان “على الإستمرار في الانقطاع عن التعليم إلى حين وصول المستحقات التي تأخّرت منذ شهر شباط حتى تاريخه”.

أضافت: “كما تدعم الروابط مطالبة وزارة التربية المبادرة في وضع خطة ترمي إلى تقليص المنهج للشهادة الثانوية الرسمية ومراعاة طلاب المناطق المتضرّرة من الاعتداء الصهيوني الغاشم واشراك رابطة الثانوي في ذلك والمعلمين أصحاب الاختصاص”.

وختمت: “أخيرًا نتمنى من جميع الزملاء الاستمرار في الالتزام بالانقطاع عن التعليم في كل الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي والمناطق التربوية ووزارة التربية حتى وصول المستحقات إلى حسابات المعلمين والأساتذة”.