الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
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لبنان أمام مرحلة دقيقة وحرجة سياسياً!

منذ 14 دقيقة
لبنان

لبنان

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اعتبر النائب عبدالرحمن البزري أن “لا رغبة حقيقية في تأليف الحكومة سواء من الرئيس المكلف أو النواب الذين أيدوا اختياره”.

وأشار البزري، في حديث إلى اذاعة “صوت كل لبنان”، إلى “وجود سباق بين الانسداد السياسي من جهة، ومطالب الناس والأمور الحياتية والمعيشية من جهة أخرى والتي تتدهور يوميا، معربا عن خشيته من “استمرار هذا التدهور وغياب الحل السياسي، وبالتالي ازدياد التحركات في الشارع، ما يؤثر سلبا على موسم السياحة الذي يعول عليه لتحريك العجلة الاقتصادية”.

ولفت إلى أن “الحلول في لبنان معظمها يأتي من الخارج للأسف، وبالتالي هناك ربط بين النزاع الداخلي اللبناني والتطورات الخارجية”.

ورأى أنه “في حال حصول انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها، فسيكون ذلك بمثابة إشارة إقليمية إلى أن الأمور متجهة نحو الانفراج”، قائلاً: “نحن أمام مرحلة دقيقة وحرجة سياسياً ولكن الملف المعيشي أكثر حرجاً”.

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