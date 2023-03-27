الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان على طاولة ماكرون وبن سلمان

منذ 4 دقائق
ماكرون وبن سلمان

ماكرون وبن سلمان

A A A
طباعة المقال

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان تعزيز تعاونهما في مجال الدفاع والطاقة، وجدّدا عزمهما على “العمل معا” لمساعدة لبنان.

وذكر الإليزيه أنّ الزعيمين عبّرا خلال اتّصال هاتفي عن قلق مشترك حيال الوضع في لبنان وكرّرا عزمهما على العمل معا للمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تمرّ بها.

وأوضح أنهما أشادا بـ”ديناميّة علاقتهما الثنائيّة” ولا سيّما لناحية “تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والثقافة”.
وأكدت الرئاسة الفرنسيّة أنّهما بحثا أيضا في المجالات التي يمكن تعزيز هذا التعاون فيها، خصوصا في ما يتعلّق بقضايا الدفاع والطاقة.

من جهة ثانية، رحّب ماكرون بقرار السعوديّة وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسيّة، مشددا على “أهمّيته للاستقرار الإقليمي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    جلسة وزارية ظهر الاثنين.. والتوقيت فقط على جدول الأعمال
    الوزير عباس الحلبي
    الحلبي يتراجع عن تعميمه.. على أي توقيت تفتح المدارس غداً؟!
    دائرة الأوقاف في طرابلس
    دائرة الأوقاف في طرابلس: لاعتماد التوقيت الشتوي

    الأكثر قراءة

    محافظ بيروت مروان عبود
    بعد استهزاء بـ "التوقيت الهجري".. محافظ بيروت يأمر بفتح تحقيق!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري يطلق برنامج عمله متمسكاً بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!