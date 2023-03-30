الخميس 8 رمضان 1444 ﻫ - 30 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"لبنان على منعطف خطير".. وزير المال يُحذّر من فلتان لا يمكن ضبطه

منذ 10 دقائق
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

A A A
طباعة المقال

اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنّ “انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبت بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتها وزارة المالية بشأن تعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، عن أيام العمل الفعلية إلى غيرها من الشؤون اليومية الحياتية، أمر بغاية الأهمية لإعادة العمل إلى الإدارات العامة والمؤسسات بطريقة مستدامة، فتعطيل المرافق العامة يكلّف الخزينة خسارة موارد هامة في وقت هي بأمسّ الحاجة لتأمين واردات وتمويل الحدّ الأدنى من الخدمات العامة.

وشدّد الخليل على أنّ “كل يوم يضيع من دون إعادة تفعيل العمل في القطاع العام يرّتب أعباء جمة ويدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور”، مشيرًا إلى أن “الانهيار إذا ما أصاب القطاع العام فذلك ينعكس حكمًا عرقلة في بعض شؤون القطاع الخاص المرتبطة بالإدارة، ويفتح الباب أمام نشوء قطاعات عشوائية وفلتان لا يمكن ضبطه وتغرق بالتالي القطاعات الاقتصادية في خسائر أكثر”.

وختم: يقع لبنان اليوم على منعطف خطير: فإما الحفاظ على كيان دولة ومؤسسات قادرة على إدراة شؤون الدولة، أو أننا سنكون أمام مزيد من التدهور والانزلاق نحو المجهول.

    المزيد من أخبار لبنان

    انتخابات لبنان - أرشيفية
    "الأحوال الشخصية" تُجمّد "القوائم الانتخابية النهائية"
    أطباء بلا حدود
    "أطباء بلا حدود" تُحذّر من مخاطر صحيّة تُهدّد سكّان شمال شرق لبنان
    المطران أنطوان بو نجم زار الرابطة المارونية
    بو نجم: الحوار لم يتوقّف.. والتنسيق قائم مع بكركي لبلوغ الخواتيم الإيجابية

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
    من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس
    شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صادم لفنان مصري مشهور خلال التصوير!
    سامي الجميل
    "إشكال خطير" في مجلس النواب.. والجميّل يضع ما حصل في عهدة بري