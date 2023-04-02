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لبنان من بينها.. 13 هزة أرضية في أربعة بلدان خلال 24 ساعة الماضية

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2023 2:44 مساءً
مؤشر قياس الزلازل

مؤشر قياس الزلازل (تعبيرية)

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أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، تسجيل 13 هزة أرضية تراوحت بين ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان، أن “محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 7.46 من صباح اليوم هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية بـ10 كم و6 هزات في لواء إسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربتا شاطئ لواء إسكندرون شمال اللاذقية ب59 كم و63كم والاربعة الأخرى ضعيفة، وهزتين ضعيفتين في كل من لبنان وفلسطين و4 هزات ضعيفة في تركيا”.

واضاف المركز ان “الهزات جاءت على أعماق مختلفة وصلت احداها التي ضربت فلسطين الى عمق 92 كم”.

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