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لبنان يتسلّم قريبًا كميات من القمح والوقود من روسيا

منذ 13 دقيقة
القمح

القمح

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أعلن السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار أنّ لبنان يتوقّع أن يتسلم قريبًا كميات من القمح والوقود من روسيا، مشيرًا إلى أنّ موسكو تعمل على حل المسائل المتعلقة بالخدمات اللوجستية، بحسب ما أفادت “روسيا اليوم”.

وأوضح أن تسليم الحبوب ومنتجات النفط سيكون قريبًا لكن ليس واضحًا في أي شهر، مشيراً إلى أنّ وزارة الطوارئ الروسية تعمل على حل المسائل اللوجيستية لنقلها إلى مرفأ بيروت.

وكشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع أمرًا بإرسال 25 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من الوقود إلى لبنان وأن المسألة السياسية تم حلها بالفعل.

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