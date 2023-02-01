لبنان يدخل في ذروة العاصفة.. والثلوج على الـ700 متر!

يدخل لبنان اليوم في ذروة العاصفة مع أمطار غزيرة جدًا وتدنٍّ بدرجات الحرارة واشتداد للرياح، خصوصًا في المناطق الشمالية، وفق ما أكّد المتخصّص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر.

وأضاف خنيصر، في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، أنّ “الثلوج تبدأ بالتساقط خلال ساعات بعض الظهر على ارتفاع 1100 متر لتدخل الموجة القطبيّة مساءً، تستمرّ حتى بعد ظهر الخميس مع تدنّي مستويات الثلوج عند الـ 800 متر في بعض المناطق. أمّا درجات الحرارة مساء هذه الليلة فتصل إلى 6 درجات على الساحل.

وتبدأ العاصفة بالانحسار اعتباراً من ظهر الخميس على أن يشهد لبنان عاصفة ثلجيّة أخرى اعتباراً من يوم السبت المقبل تترافق مع تدنٍّ كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الـ700 متر.

وأوضح الأب خنيصر أنّ غزارة الأمطار التي يشهدها لبنان هذه الأيام ستُساهم في تخفيف أزمة المياه بحيث أن نسبة الأمطار الناتجة عن العاصفة الحالية ستبلغ ما يقارب 100 و180 ملم.