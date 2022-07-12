لبنان يستورد 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع

قال رئيس نقابة أصحاب المطاحن اللبنانية أحمد حطيط لرويترز الثلاثاء إن لبنان سيتسلم 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع في خطوة قد تخفف مؤقتا مشكلة نقص القمح في البلاد.

وأضاف أن السفن تبحر من ميناءي ريني وإسماعيل على ضفاف نهر الدانوب في أوكرانيا وميناءي روستوف أون دون والقوقاز الروسيين.

وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلة البضائع السائبة الحاجة زينب كانت في ميناء إسماعيل في الثامن من يوليو تموز وحدِّدِت وجهتها على أنها بيروت.

ويمكن أن تساعد هذه الشحنات في التخفيف من نقص القمح الذي ترك بعض المتاجر الكبرى خالية من الخبز في الأيام الأخيرة.

وأصبح هذا النقص شائع الانتشار خلال الانهيار المالي في لبنان منذ ثلاث سنوات في الوقت الذي تواجه فيه الدولة صعوبات في دعم واردات القمح في ظل معاناتها من ضائقة مالية.

واستورد لبنان نحو 754 ألف طن من القمح خلال عام 2021، بحسب إحصاءات الجمارك، بمتوسط استهلاك حوالي ​​60 ألف طن من القمح شهريا.

ولم يرد وزير الاقتصاد اللبناني على طلبات للتعليق.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان لرويترز يوم الجمعة إن أوكرانيا ستستأنف تصدير القمح إلى لبنان عبر ريني.

وأوضحت السفارة في بيان “طلبنا من وزارة الزراعة في كييف منح لبنان الأولوية كوجهة لهذا القمح. قلنا (لبنان صديق لنا) لذا أعطونا الضوء الأخضر”.

وأضافت أن هناك شحنة واحدة يتم نقلها بالفعل بناء على اتفاق تجاري بين مستورد لبناني ومصدّر أوكراني وإن هناك شحنات أخرى متوقعه.

وأشارت السفارة إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية هي الوحيدة في المنطقة التي شجبت الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير شباط.

واعتاد لبنان على استيراد حوالي 60 بالمئة من قمحه من أوكرانيا، لكن هذه الشحنات تعطلت بسبب الغزو الروسي وحصار موانئ البحر الأسود الرئيسية التي كانت أوكرانيا تصدر من خلالها من قبل.