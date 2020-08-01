لبنان يصارع الوباء.. دعوات للالتزام بالحجر.. وهكذا توزعت إصابات فيروس كورونا الجديدة

مع دخول لبنان الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتزايد عداد الإصابات بشكل يدعو للقلق، أبلغت الدكتورة ندى غصن من وزارة الصحة طبيبة قضاء حاصبيا ندى حمد أن نتائج الفحوص لأهالي حاصبيا التي أجريت نهار الثلاثاء الماضي أتت سلبية.

وأفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار أن لا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، واستقر عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار وحتى اليوم على 123 مصابا.

– الحالات الإيجابية قيد المعالجة: 37

– حالات الشفاء: 86

أما حالات الحجر المنزلي، فهي قيد المتابعة: 104 حالات.

وتمنت الغرفة على الجميع الإبقاء على حال التعبئة العامة، والإستمرار بالتدابير الصحية الوقائية والإحترازية للحد من تفشي الوباء.

كما أعلنت بلدية كوسبا في الكورة، في بيان اليوم، أن “نتيجة فحص PCR للشابة و. س. ج جاءت إيجابية، وهي مع والدتها في الحجر المنزلي ولا تعاني أعراض الفيروس”.

وطلبت البلدية من كل شبان كوسبا وشاباتها وأهاليهم “وخصوصا الذين شاركوا في الاحتفال الذي نظمه طلاب ثانوية سيدة البلمند بتاريخ 25/7/2020، التزام منازلهم وعدم الخروج”، مشددة على أنها ستتواصل معهم لإجراء الفحوص “ولا سيما بعدما ثبتت حالات ايجابية عدة بين المشاركين في هذا الاحتفال”.

كذلك طلبت من المؤسسات التجارية “التقيد والتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية كارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي، تحت طائلة المسؤولية”.

الى هذا، وجّه محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، تعميما الى البلديات جاء فيه: “بناء على المذكرات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بالاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، بناء على مقتضيات السلامة العامة يطلب محافظ النبطية بالتكليف من بلديات محافظة النبطية منع التجمعات على ضفاف نهر الليطاني ونهر الوزاني تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وطلب المؤازرة من القوى الأمنية عند الحاجة”.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية في الشمال واللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد بيانا أكدت فيه رصد حالة كورونا في المخيم، وتبين أن صاحبها قادم من مخيم برج البراجنة وخالط العديد أثناء غداء عرس يوم الاحد الفائت.

وطالب البيان “كل الذين شاركوا في الغداء والعرس بحجر أنفسهم حتى يوم الأثنين المقبل موعد حضور فريق طبي من وزارة الصحة لإجراء فحوص للمخالطين، وفي حال شعر أحدهم بأعراض كالحرارة المرتفعة أو السعال الحاد أو ضيق التنفس الاسراع الى المستشفى الحكومي. كما تمنى على الاهالي أخذ إجراءات الوقاية اللازمة خصوصا التباعد الاجتماعي وتجنب الاماكن المزدحمة”.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة العامة الدفعة الأخيرة من نتائج فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 29/7/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج الفحوص التي أجريت بتاريخ 30/7/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.

▪️ وجاءت نتائج الدفعة الأخيرة من فحوص 29 تموز على الشكل الاتي:

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة برلين : شركة SR رقم 1530 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 309 (جميعها سلبية)

– رحلة اضنة: شركة W7 رقم 4104 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (ثلاث حالات ايجابية)

▪️ وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوص 30 تموز على الشكل الاتي:

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

– رحلة الرياض : شركة MEA رقم 423 (حالة واحدة ايجابية)

– رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (سبع حالات ايجابية)

– رحلة الشارقة : شركة ABY رقم 385 (جميعها سلبية)

– رحلة اثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

– رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة Air France رقم 466 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

– رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : شركة MEA رقم 322 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1133 (جميعها سلبية)

– رحلة روما : شركة MEA رقم 231 (جميعها سلبية)