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لتطوير القطاع الزراعي.. اتفاقية بين مصلحة الليطاني وفرسان مالطا

منذ 34 دقيقة
مصلحة الليطاني

مصلحة الليطاني

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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انه تم توقيع اتفاقية ما بين المصلحة الممثلة بالمدير العام رئيس مجلس الادارة سامي علوية، وجمعيّة فرسان مالطا اللّبنانيّة (المعروفة أيضا” بمنظمة مالطا) ممثلة برئيسها مروان صحناوي، بهدف تأسيس إطار تعاون بين الفريقين ليشمل في المرحلة الأولى تطوير القطاع الزراعي لمنطقة البقاع الجنوبي والتي تصب في خدمة السكان المحليين ، مما ينعكس ايجابا في تعزيز الامن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة وتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. ‎في الشق التنفيذي ، تهدف الاتفاقية على إنشاء مشتل زراعي حديث مع كل الانشاءات والتجهيزات الضرورية وإنشاء حقل تجارب على مساحة 50 دنما في الاراضي الزراعية المملوكة من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في خربة قنافار وتعمل الجمعية لتمويل كامل كلفة الانشاء والادارة وتنفيذ الصيانة المطلوبة لمدة 20 سنة.

وتكون قدرة المشتل لانتاج الشتول (شتول الخضار والاشجار المثمرة والحرجية والنباتات العطرية) هي 6 مليون شتلة في السنة. كما تلحظ الاتفاقية إنشاء وحدة تسبيغ للبقايا الزراعية (أغصان أشجار مثمرة وكرمة وبقايا المعامل الزراعية).

وتأتي هذه المبادرة ضمن المشروع الزراعي الانساني الذي اطلقته منظمة مالطا لبنان في المناطق اللبنانية كافة في 2020، بحيث تقوم المنظمة بارساء علاقات استراتيجية مع عدد من الشركاء لمواكبة وتطبيق رؤيتها ضمن مشروعها الزراعي الانساني.

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