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لتفقد سير العمل.. الرئيس عون يجول في مرفأ بيروت

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2025 11:00 صباحًا
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون (رويترز)

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قام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم الجمعة بزيارة إلى مرفأ بيروت.

والتقى الرئيس عون المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري لتفقد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية في المرفأ.

ويرافق الرئيس عون وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني.

وقبل زيارته المرفأ تفقّد الرئيس عون سير العمل في مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) في الدكوانة، يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار.

كما انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثّق مشاهد للرئيس عون في “النافعة” وهو يتحدث مع الموظفين قائلاً: “اللي بغطي الفساد هو مشارك بالفساد.. المطلوب منكم إنتو تكونوا عيوننا وأي شي بتلاقوا غلط بتبلغونا “.

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