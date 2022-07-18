لجنة فنيي مصلحة الأرصاد الجوية أعلنت توقف تحركها المقرر اليوم

صدر عن لجنة فنيي مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، بيان ملحق بالبيان الصادر عن المناوبين الفنيين في المصلحة الاسبوع الفائت والذي كانوا أعلنوا فيه التوقف عن العمل اعتبارا من اليوم 18 الحالي.

وشكر البيان المدير العام للطيران المدني على “التعاون والجهود التي بذلها لمحاولة إستنباط الحلول لمعالجة أوضاع الموظفين المزرية لتمكينهم من الإستمرار في العمل، معلنا انه “إستكمالا ومتابعة للبيان الصادر عن المناوبين الفنيين في مصلحة الأرصاد الجوية (الطيران المدني) بتاريخ 13 تموز 2022 المتعلق بالتوقف عن العمل بدءا من يوم الإثنين 18 تموز 2022، أجرت اللجنة المنبثقة عن فنيي مصلحة الأرصاد إتصالاتها بسعادة المدير العام للطيران المدني يوم السبت 16 تموز 2022، ولمست إيجابية وتعاونا منه، كما أخذت وعدا ببذل أقصى جهد ممكن في ظل الظروف القاهرة لمعالجة الوضع الراهن للموظفين لإمكانية الإستمرار في العمل، وتم تحديد موعد للقاء اللجنة بسعادته بناء على طلبه يوم الإثنين 18 تموز الساعة الثالثة بعد الظهر، كما أبدى المدير العام إهتماما وتفهما وحرصا على معالجة سريعة لمشاكلنا”.

أضاف البيان : “إيمانا منا بضرورة الإلتزام وأهمية بقاء المطار يعمل بالشكل المناسب وإفساحا في المجال لعدم تعطيل حركة الملاحة، تعلن اللجنة توقف تحركها يوم الإثنين نزولا عند رغبة المدير العام في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بناء على اللقاء بسعادته وإفساحا في المجال لتحقيق الوعد في أقرب وقت ممكن”.