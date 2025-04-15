لعدم المثول أمام رجال الضابطة العدلية.. بيان من نقابة الصحافة

أصدرت نقابة محررين الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

تذكر نقابة محرري الصحافة اللبنانية بموقفها الثابت والمبدئي بوجوب عدم مثول أيّ من الزملاء الصحافيين والاعلاميين أمام رجال الضابطة العدلية، ولا سيما أمام مكتب المعلوماتية، في سياق الدعاوى المقامة ضدهم من أية جهة كانت.

وأضاف البيان: إن موقف نقابة المحررين ينسجم مع أحكام قانون المطبوعات والمادتين 29-28 منه ، وهما يحصران ملاحقة الاعلاميين في مخالفات النشر إلاّ أمام محكمة المطبوعات، إذا إقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً يقوم به قاضي التحقيق حصراً. (المادة 29) من قانون المطبوعات.

وختم البيان: إن نقابة المحررين التي سبقت أن أشارت الى هذا الموضوع في غير بيان واكثر من مناسبة، تجدّد تذكيرها وتدعو الزملاء الى التقيّد.