لقاءات لفياض في بغداد... ومُحادثات لتمديد وتطوير العقد

إلتقى صباح اليوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض وزير الكهرباء بالوكالة المهندس عادل كريم في وزارة الكهرباء في بغداد عاصمة جمهورية العراق حيث تم البحث في المواضيع ذات الإهتمام المشترك بين الوزارتين في البلدين الشقيقين.

وكان قد وصل وزير الطاقة والمياه وليد فياض مساء الى بغداد في العراق في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في استقباله في المطار رئيس بعثة الشرف الوكيل الأقدم في وزارة النفط العراقي الدكتور حامد الزوبعي وسفير لبنان في العراق علي الحبحاب.

وانتقل الوزير فياض والوفد المرافق الى دار الضيافة في بغداد حيث كان في استقباله وزير النفط العراقي المهندس احسان عبد الجبار اسماعيل وعقد الوزيران اجتماعا أوليا تمهيديا لسلسلة محادثات سيجريها فياض في بغداد اليوم في اطار التعاون المشترك بين لبنان والعراق خصوصا لناحية تمديد وتطوير العقد الموقع وتمتين الشراكة في مجال استمرار توريد الفيول لزوم معامل الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان.

على ان يلتقي الوزير فياض اليوم في بغداد وزراء النفط والمالية ورئيس البنك المركزي.