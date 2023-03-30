الخميس 8 رمضان 1444 ﻫ - 30 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء بين العسكريين المتقاعدين وسلامة... ومهلة حتى الإثنين

منذ 53 دقيقة
اعتصام للعسكريين المتقاعدين

اعتصام للعسكريين المتقاعدين

A A A
طباعة المقال

التقى وفد من العمداء السابقين جورج نادر وسليم طوق ورياض ابراهيم تشكّل إثر الاعتصام والتظاهرة من ساحة رياض الصلح الى مصرف لبنان والتصعيد المتمثل باقتحام بوابة المصرف وقطع الطريق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم خلال اللقاء التأكيد على المطالب لا سيما قبض الراتب على سعر منصة صيرفة بـ28500 ليرة للدولار.

وأبلغ سلامة الوفد بأنه سيبحث الموضوع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل خلال أيام، لأن هذا القرار ليس بيده وحده، فيما أكد نادر أنه في حال عدم التوصل الى نتيجة حتى الاثنين المقبل، فالتحركات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش جوزف عون
    سلسلة استقبالات لقائد الجيش
    مطار رفيق الحريري الدولي
    المرصد الأوروبي: عازمون على محاربة كل أشكال الفساد في لبنان
    النائب جورج عقيص
    عقيص تقدمّ باقتراح قانون لتعديل قانون القضاء العسكري

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
    من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس
    شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صادم لفنان مصري مشهور خلال التصوير!
    الليرة اللبنانية
    "صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام