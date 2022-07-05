لقاء بين شقير وكركي.. على ماذا تم الإتفاق؟

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محد كركي بحضور نائب رئيس غرفة بيروت جبل لبنان نبيل فهد، أمين سرّ الهيئات الاقتصادية الفونس ديب ومستشار الهيئات هشام المكمل، وتم البحث في أوضاع الضمان وتطبيق مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.

بداية، شدد شقير على أهمية التعاون القائم بين الهيئات الاقتصادية وإدارة الضمان في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة وتداعياتها الكارثية على المستويات كافة لا سيما اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً، مؤكداً وقوف الهيئات الاقتصادية الى جانب الضمان، والذي يعتبر صمام أمان اوصحي للعمال والموظفين في القطاع الخاص، لتمكينه من الاستمرار في توفير الخدمات الصحية لـ”شركائنا في الإنتاج”.

وإذ أكد أن “الهيئات الاقتصادية خلال إقرار المساعدات الاجتماعية في المرة الأولى والبالغة مليون و325 ألف ليرة، وفي المرة الثانية 600 ألف ليرة، كانت حريصة على إدخال هذه الزيادة من ضمن الأجر الخاضع لاشتراكات الضمان”، عرض بعض الملاحظات التي سجلتها الهيئات حول تطبيق الإشتراكات على زيادة غلاء المعيشة، و”ذلك من ضمن حرص الهيئات على أن يكون التطبيق يتواءم مع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة”.

من جهته، أشاد كركي بالتعاون القائم بين إدارة الضمان والهيئات الاقتصادية “التي تعكس مسؤولية وطنية للحفاظ على مؤسسة الضمان وما تقدّمه من خدمات صحية لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني في ظل الوضع المأساوية الذي يمرّ فيها البلد”.

ونوّه بالمبادرات الاجتماعية التي يطلقها شقير “خلال هذه المرحلة الصعبة والتي من شأنها تخفيف معاناة العاملين في القطاعين العام والخاص، وآخرها وقوفه الى جانب موظفي القطاع العام”.

وإذ شدد على “ضرورة استمرار التعاون والانفتاح الإيجابي على كل الطروحات التي تخدم جميع الأطراف”، أكد أنه سيعمل “على إصدار مذكرة توضيحية لآلية تطبيق جباية الاشتراكات الجديدة”.