لقاء مُرتقب بين حمية ووفد من البنك الدولي وخبراء هولنديين

يعقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور “علي حميه” اجتماعًا في مكتبه في الوزارة مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal haskoningDHV عند الثانية عشرة من ظهر الاثنين 19 أيلول.

وقد أعدت الأخيرة دراسة عن المهام والرؤية الاستراتيجية للموانئ اللبنانية، والنقاش في خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت .

ويأتي ذلك ضمن إطلاق النقاش المفتوح من قبل الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، ولمدة عشرة أيام مع العديد من الوزارات والنقابات والهيئات الإقتصادية وأصحاب العلاقة مع المرافى اللبنانية.