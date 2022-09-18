الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء مُرتقب بين حمية ووفد من البنك الدولي وخبراء هولنديين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2022 1:42 مساءً
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

A A A
طباعة المقال

يعقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور “علي حميه” اجتماعًا في مكتبه في الوزارة مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal haskoningDHV عند الثانية عشرة من ظهر الاثنين 19 أيلول.

وقد أعدت الأخيرة دراسة عن المهام والرؤية الاستراتيجية للموانئ اللبنانية، والنقاش في خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت .

ويأتي ذلك ضمن إطلاق النقاش المفتوح من قبل الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، ولمدة عشرة أيام مع العديد من الوزارات والنقابات والهيئات الإقتصادية وأصحاب العلاقة مع المرافى اللبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    أشرف ريفي
    ريفي يدعو القضاء إلى إطلاق كل مودع موقوف طالب بحقه
    آثار التسرب النفطي في العبدة (أرشيف)
    اندلاع حريق بسبب تسرّب نفطي في منشآت العبدة في عكّار
    سيمون أبي رميا
    أبي رميا: التيار لن يكون عائقًا أمام انتخاب رئيس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميليشيا حزب الله
    ماذا وراء الأسراب الكبيرة للطائرات الوافدة من العراق؟!
    القاضي غسان عويدات
    بعد اقتحامات المصارف.. قرار مفاجئ للنائب العام التمييزي في لبنان
    مؤسّس فرقة "ميّاس" يدعو إلى قيام ثورة في لبنان