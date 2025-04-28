لقاء نيابي فرنسي في مجلس النواب بحث الوضع في لبنان

عقد في مجلس النواب لقاء، جمع أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي: رئيس لجنة الإتصال والتضامن مع الأقليات في الشرق الأوسط إتيان بلان، نائب رئيس مجلس الشيوخ لوي هيرفي، نائبة رئيس لجنة التضامن مع الاقليات في مجلس الشيوخ جيزيل جوردا، ولجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية برئاسة النائب ميشال موسى، ولجنة الصداقة النيابية اللبنانية مع الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة النائب سيمون ابي رميا، في حضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة.

موسى

وقال النائب ميشال موسى بعد الاجتماع :”اجتمعنا اليوم مع ممثلين من مجلس الشيوخ الفرنسي في لجنة الأقليات في الشرق الأوسط، وكان اللقاء مهما جدا تبادلنا فيه كل الأفكار وشرحنا الوضع في لبنان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي بشكل دائم والاعتداءات التي تقوم بها ونحن نشكر فرنسا على المساعدة والوقوف إلى جانب لبنان وهذا التبادل الذي يحصل بين مجلس النواب اللبناني ومجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، فأستطيع القول انهم اخذوا فكرة واضحة اليوم في شرح من قبل النواب اللبنانيين لمواضيعهم المختلفة”.

وقال موسى :”نحن نعول كثيرا على الدور الفرنسي الذي يتفهم لبنان اكثر ويعرف الداخل اللبناني بشكل اكبر وبشكل تاريخي وبصداقة دائمة مع لبنان”.