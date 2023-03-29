للشهر الرابع على التوالي.. هذه البلدة محرومة من المياه!

أعلنت بلدية كترمايا “أن البلدة محرومة من مياه الباروك للشهر الرابع على التوالي، ولا حياة لمن تنادي”.

وأشارت البلدية في بيان، اليوم، إلى أنّ “الخط الرئيسي الذي يزود بلدة كترمايا بالمياه من الباروك أصابه عطل أدى إلى قطع المياه عن بلدتنا وقد ناشدنا مرارًا وتكرارًا المسؤولين في هذا الموضوع بضرورة إصلاحه، ووضعنا إمكانيات وعمال البلدية في تصرف فريق عمل الصيانة وشراء قطع الغيار في حال لزم الأمر، ولم نسمع منهم إلّا وعود، ولغاية اليوم لم يتم إصلاح العطل، وقد بدأت أزمة المياه في البلدة منذ فصل الشتاء، ولم تصل صرخات المواطنين بعد إلى أسماع المسؤولين”.

وسألت: “إلى متى السكوت عن هذا التقصير؟ هل هناك من يتحمل ذرة من المسؤولية”؟ وختمت: “نطلق اليوم صرختنا عبر الإعلام عسى أن يهتم أحد بمعالجة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، قبل القيام بتحرك وإحتجاج من قبل البلدية والأهالي للمطالبة بأبسط مقومات الحياة”.