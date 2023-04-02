الأحد 11 رمضان 1444 ﻫ - 2 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لهذه الأسباب يرفض جنبلاط تأييد فرنجيّة للرّئاسة

منذ ساعة واحدة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

الراي الكويتية
A A A
طباعة المقال

يهدف ما قام به رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في المرحلة الأخيرة، سواء عبر السعودية أو مصر أو فرنسا، إلى تخفيف الضغط الفرنسي وإقناع باريس بأن تسوية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية غير قابلة للحياة.

فرئيس “التقدمي” الذي يمسك عادةً بالعصا من نصفها، وَضَعَ مع أول لقاء مع “حزب الله” أوراقه مكشوفةً لجهة رفْضه انتخاب زعيم “المردة”.

وإذا كان جنبلاط يكرّر حذَره من التسوية المعروضة، فإن دوره المحوري في الملف الرئاسي يرتكز في جانب منه على أنه يملك الأصوات النيابية التي يريدها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جانبه والكفيلة بقلب أي احتمالاتٍ يعوّل عليها الثنائي لانتخاب فرنجية.

مع العلم أن أحد الاعتبارات الرئيسية وراء عدم سير الزعيم الدرزي بفرنجية، إضافة لافتقاده الغطاء الاقليمي والمسيحي داخلياً، هو رغبته في الحفاظ على وحدة الصف الجنبلاطي والحزب التقدمي الرافض انتخاب رئيس “المردة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بكركي
    اللقاء الروحي بلا نتائج عملانيّة.. وتأثير بكركي يتضاءل رئاسيًّا
    لبنان
    غموضٌ رئاسيّ.. والإصلاح رهن التّغيير السياسي!
    قطر تعلق على الاتهامات الأوروبية
    مبادرة قطريّة جديدة لحلّ الأزمة اللبنانيّة؟

    الأكثر قراءة

    مؤشر قياس الزلازل
    زلزالان يضربان الأردن شمالي البحر الميت
    رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
    هذا ما سمعه فرنجية من "الأم الحنون"...
    الياس بو صعب
    ماذا يحصل بين باسيل وبو صعب؟