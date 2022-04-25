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مأساة زورق طرابلس.. بدء مراسم تشييع الضحايا

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2022 2:20 مساءً
تشييع ضحايا الزورق في طرابلس

تشييع ضحايا الزورق في طرابلس

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استيقظ اللبنانيون صباح الأحد على مأساة انسانية جديدة وقع ضحيتها عشرات اللبنانيين في غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس. اذ توفي أكثر من 6 أشخاص فيما لا يزال عدد منهم في عداد المفقودين.

وشيعت مدينة طرابلس اثنتين من ضحايا مركب الموت الذي غرق قبالة جزر الرمكين وهما الطفلة تالين ووالدتها ضحى.

وانطلق موكب التشييع من مسجد حربا في باب التبانة، حيث اقيمت الصلاة على ارواحهما، ليشق طريقه وسط حضور شعبي كبير باتجاه جبانة الغرباء، حيث ووري في الثرى وسط صيحات الاستنكار والغضب.

وتزامنت مراسم التشييع مع اطلاق رصاص كثيف في المنطقة.

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