اكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، خلال مؤتمر إطلاق المبادرة السعودية الفرنسية من أجل الشعب اللبناني “اننا سنواصل دعم استقرار وتنمية الشعب اللبناني، وسنؤدي واجباتنا في لبنان من دون أي تمييز بين طوائفه”.

وأضاف البخاري: “دعم المملكة يأتي استمرارا لمسيرة التضامن تجاه الشعب اللبناني، وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل أفضل للشعب اللبناني.”

من جهتها، أشارت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، خلال توقيع مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي، إلى أننا “سنعمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية.”

تناولت السفارة الفرنسية في بيروت “الآلية الفرنسية الإنسانية” في شأن لبنان، عبر سلسلة تغريدات ومنها: “استهلت فرنسا والمملكة العربية السعودية آلية إنسانية مشتركة مخصصة لدعم اللبنانيين ردا على احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحا في قطاعي الصحة والأمن الغذائي ذوي الأولوية”.

وكانت السفارة غردت أيضا: “يفتتح هذا الاتفاق الذي يوفر مبلغا تناهز قيمته ثلاثين مليون يورو والذي وقع في 26 نيسان الجاري بين مركز الملك سلمان للإغاثة و(AFD) والخارجية الفرنسية سلسلة أولى من المشاريع الإنسانية.