الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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ماذا صادرت بلدية رومية؟

منذ ساعة واحدة
رومية

رومية

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صادرت شرطة بلديّة رومية كمية كبيرة من الحطب التي جمعها أشخاص من أحراج المنطقة.

وكان النائب الياس حنكش أكّد توقيف أشخاص، أمس، كانوا يجمعون الحطب في رومية ثمّ أخلي سبيلهم لاحقاً.

واندلع منذ بعض الوقت حريق في أحراج رومية – المتن السريع وارتفعت اعمدة الدخان في المنطقة وفرق الاطفاء تعمل على محاصرته.

ويشهد لبنان سنويًّا اندلاع حرائق كارثية في غاباته، تتسع رقعتها وتقترب من المناطق السكنية وتقضي على الأراضي الزراعية والحرجية، مخلفةً أضرارًا جسيمةً على البيئة والاقتصاد، فيما تعاني الدولة من انعدام الإمكانات التقنية والبشرية للتعامل مع هذه الحوادث الموسميّة، حتى وصل بها الأمر عند كل حريق إلى طلب النجدة من جارتها قبرص، لتزويدها بطوافات إطفاء تساعدها على وقف امتداد النيران.

بدوره، غرد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر تويتر كاتباً: “اتابع منذ الصباح إطفاء حريق الغابة المجاورة لطريق المتن السريع مع السيد وزير الدفاع ومدير عام الدفاع المدني.

‏د. جورج متري، مستشاري وبروفسور في إدارة الموارد الطبيعية في جامعة البلمند يتابع على الأرض.

‏عدد من المتطوعين سيتوجه الى الموقع للوصول الى داخل الغابة”.

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