مارك ضو: الجوّ في البلد غير مريح ونحن ذاهبون إلى الفوضى

أشار النائب مارك ضو إلى أنّ “الجوّ في البلد غير مريح ونحن ذاهبون إلى الفوضى في حال استمرّينا على ما نحن عليه اليوم”، معتبراً أنّ “الموازنة التي تتمّ مناقشتها ليست موازنة حلّ إنّما موازنة لجمع مزيد من الأموال وتفريقها على “الأزلام” في المؤسسات”.

وأضاف ضو في حديثٍ لـmtv ضمن برنامج “بيروت اليوم”، “أنّنا سجّلنا هدفاً في الجلسة الأخيرة لمجلس النوّاب للمرّة الثانية، وقد كان هناك تنظيم ووضوح أكبر هذه المرّة وخرجنا قبل إقرار الدولار الجمركي وانسحبنا لوقف الفوضى والعودة إلى القوانين الإصلاحية الحقيقية”.

كما رأى أنّ “الحكومة تتهرّب من مسؤولياتها ولا تقوم بواجباتها كما يجب، ولا تضع الخطط اللازمة وكلّ شيء يُقذَف على الحلقة الأضعف أي المواطن”.

وتابع ضو قائلاً: “استكملنا جولتنا بلقاء “القوات” والنقاش مع الجميع كان حول المبادرة الرئاسية التي تهدف لكسر الجمود الهائل الذي يقتل البلد على عدّة أصعدة من أجل منع الفراغ وأيّ تعطيل”، لافتاً إلى أنّه “في لقائنا مع حزب الله، أُكّد لنا عدم الالتزام بأيّ مرشّح رئاسي والاستعداد للحوار ولم أشعر في كلّ الزيارات التي قمنا بها أن هناك حال طوارئ لدى الكتل لانتخاب رئيس”.