ما جديد أزمة جوازات السفر؟

أشار رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، اليوم الاربعاء، إلى أنه “في موضوع اصدار جوازات السفر، استمعت اللجنة الى ممثلي الامن العام الذين اجابوا عن اسئلة النواب في هذا المضمار، وبينوا ان عدد الجوازات المتوافرة حاليا لدى المؤسسة هي 150 الف جواز الكتروني و80 الف جواز بيومتري.

وقال في تصريح له عقب اجتماع للجنة: “عدد الجوازات الجديدة بحسب العقد مليون، وانه خلال شهر 10 (تشرين الاول) المقبل، سيتم تسليم اول دفعة من الجوازات وهي 200 الف جواز من اصل مليون لجهة التمييز في اعطاء الاولويات للفئات التالية: الاستشفاء، عقود العمل الخارجية، الطلاب، تجديد الاقامات للمقيمين خارج البلاد، حديثو الولادة المقيمون خارج البلاد”.

وأفاد بأن “ممثلو الامن العام أكدوا التزامهم تلبية ما اوصت به اللجنة، وخصوصا في ما يتعلق باستخدام الـ 150 الف جواز سفر الكتروني لتسهيل امور المواطنين في الحصول على جوازات”.