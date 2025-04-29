ما جديد الحوار بين الرئيس عون و"حزب الله"؟

أفادت قناة ال”MTV” أن الحوار المباشر بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب الله لم يبدأ بعد بعكس كل ما قيل في الاعلام.

وبحسب معلومات ال”MTV” فان الإجتماع الأخير بين ممثلي رئيس الجمهورية و”حزب الله” حصل منذ حوالى 3 أسابيع.

كما نقلت مصادر مطلعة ل”MTV ” أنه قد وصلت رسالة من الرئيس عون إلى حزب الله بأن موضوع حصرية السلاح يجب أن يبحث فجاء الجواب من الحزب “نحن مستعدون لكل حوار وتعاون”.

ووفقاً لنفس المصادر فقد توقفت الأمور عند هذا الحد لأن التعويل الأكبر هو على دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في لعب دور مباشر مع حزب الله للتمهيد والتحضير للقاء الرئيس عون مع الحزب كي لا تحصل اي خطوة ناقصة في هذا الاطار.

وقالت ال”MTV” أن حزب الله وضع شرطاً بأن تنسحب إسرائيل أولاً من النقاط الـ 5 المحتلة رغم أنه أوصل رسالة إلى الرئيس عون عن استعداده للحوار.