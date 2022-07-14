الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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ما حقيقة فشل النواب التغييريين في عقد خلوتهم؟

منذ 48 دقيقة
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أسف النائب التغييري، ملحم خلف الخميس الواقع في 14 تموز أن “المسؤولين في لبنان يفتقدون حس المسؤولية فالأهراءات تحترق لليوم الخامس والشعب يعاني الجوع والعطش والمرض وانعدام الدواء والاستشفاء وهم يتصارعون على حقيبة وزارية وكأنهم يعيشون في كوكب آخر خاص بهم نسجوه لانفسهم خلال العقود الاخيرة من الزمن يعتصمون به دون الالتفات لما يجري على الارض”.

وتابع في حديث لـ”المركزية”: “الغريب انهم يتحدثون كل يوم عن خسارة البلد 25 مليون دولار من دون اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذا النزف وكأن المطلوب الوصول الى استنفاذ الاحتياطي المالي لدى المصرف المركزي بغية الوقوع في الافلاس الكامل. عجيب امرهم وامر الناس الساكتين على كل هذا الضيم والقهر. في طرابلس تتساقط الأبنية على ساكنيها وما من أحد يتحرك لحفظ حياة الناس”.

وعما يقال عن فشل النواب التغييرين في عقد خلوتهم المقررة لبلورة موقف من الاستحقاقات، استغرب خلف ما يبثه بعض الاعلام من معلومات غير صحيحة كاشفا ان التكتل “في صدد ورشة واجتماعات مفتوحة (قطعتها علينا عطلة عيد الاضحى) من أجل ترتيب شؤونه الداخلية كوضع النظام الداخلي والأمانة العامة وشؤن إدارية اخرى، اإضافة الى تحديد رؤيته من الاستحقاقات والشؤون الوطنية”.

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