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ما حقيقة هبوط طائرة عسكرية صينية في مطار بيروت؟

منذ 13 ساعة
طائرة عسكرية صينية

طائرة عسكرية صينية

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انتشرت مقاطع مصوّرة عبر منصة “أكس” تظهر هبوط طائرة عسكرية صينية في مطار بيروت الدولي، مما أثار موجة من التساؤلات.

ووفق ما تم تداوله فإن طائرة النقل العسكرية الصينية Xi’an Y-20 وصلت إلى لبنان عبر أبو ظبي، حيث بقيت هناك لنحو ساعتين قبل أن تقلع من بيروت، عائدة بنفس الطريق التي وصلت بها عبر البحر المتوسط ​​باتجاه مصر.

وأوضح مصدر لـ”روسيا اليوم” أن هدف هبوط الطائرة يأتي ضمن إطار تبديل وحدة صينية في قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” عتاداً وعديدًا.

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