ما حقيقة هبوط طائرة عسكرية صينية في مطار بيروت؟

انتشرت مقاطع مصوّرة عبر منصة “أكس” تظهر هبوط طائرة عسكرية صينية في مطار بيروت الدولي، مما أثار موجة من التساؤلات.

ووفق ما تم تداوله فإن طائرة النقل العسكرية الصينية Xi’an Y-20 وصلت إلى لبنان عبر أبو ظبي، حيث بقيت هناك لنحو ساعتين قبل أن تقلع من بيروت، عائدة بنفس الطريق التي وصلت بها عبر البحر المتوسط ​​باتجاه مصر.

وأوضح مصدر لـ”روسيا اليوم” أن هدف هبوط الطائرة يأتي ضمن إطار تبديل وحدة صينية في قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” عتاداً وعديدًا.

🇨🇳🇱🇧

🔴غير عادي

طائرة النقل العسكرية الصينية العملاقة Xi'an Y-20 تصل إلى بيروت.

وصلت الطائرة إلى لبنان عبر أبو ظبي، حيث بقيت هناك لنحو ساعتين قبل أن تقلع من بيروت، عائدة بنفس الطريق التي وصلت بها عبر البحر المتوسط ​​باتجاه مصر. pic.twitter.com/uK2BARMOxH — الصين بالعربية (@mog_china) April 29, 2025