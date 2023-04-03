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ما قصة صورة التي استفزت وليد جنبلاط على تويتر؟

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2023 12:10 صباحًا
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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أعرب رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عن استيائه من صورتين نشرهما أحد المغردين على تويتر تظهر مقارنة بين الجنرال الفرنسي هنري غورو الذي كان مندوباً سامياً للانتداب الفرنسي على لبنان، في حين أن الصورة الثانية تعود لقائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش.

ووفقاً للتغريدة التي وقف عندها جنبلاط، فإن هناك شبهاً بين غورو والأطرش، إلا أنّ رئيس “التقدمي” إنتقد ذلك وقال في تعليق: “ملاحظة.. لا أرى أي تشابه بين المستعمر الفرنسي آنذاك الجنرال غورو والمناضل قائد ثورة الاستقلال السورية سلطان باشا الأطرش”.

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