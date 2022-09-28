ما هو القرار الصادم الذي ستتخذه كتلة الاعتدال خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟

كشف النائب السابق هادي حبيش ان تكتل الاعتدال سيجتمع غدا صباحا للبحث في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، مشددا على ان موقف التكتل هو الوصول الى انتخاب رئيس، وعدم الدخول بأي اصطفاف وبلوكات.

وأضح حبيش في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال أن الورقة البيضاء يمكن ان تكون أفضل من الاصطفافات، شارحا ان ذلك يؤدي الى تعميق الازمة والذهاب الى فراغ رئاسي.

وأكد انه اذا تم التوافق بين الافرقاء على اسم توافقي سنكون اول من يذهب الى تسميته ولن نذهب الى التعطيل.

وأضاف حبيش ان التكتل لا يرفض أي اسم، بل يرفض الذهاب الى التعطيل والفراغ الرئاسي، لافتاً الى انه على ضوء الاتصالات التي تحصل في الملف الرئاسي بين اعضاء التكتل سيتم أخذ قرار إما بالاجماع وإما بالتصويت.

وتابع حبيش أن الموقف اليوم هو الضغط اليوم للذهاب الى رئيس يمكن أن يحصد 86 صوتا داخل البرلمان، مضيفا “نريد رئيسا منفتحا على العرب والدول الخليج والدول الغربية”.

وأوضح حبيش انه قبل نهاية كل الاتصالات لن يدل أي شخص من التكتل بموقف حاسم بالنسبة لاسم الرئيس، مؤكدا ان هدفهم أخذ موقف صارم.

وكشف أن جلسة مجلس النواب في الغد هي جلسة نوايا، ولن يكون هناك انتخاب رئيس الجمهورية.

مشيرا الى انه يجب ان يعدل الدستور كي لا تعطل جلسة انتخاب رئيس، وأشار الى ان دار الفتوى لا تدخل في الاسماء وتتكلم دائما بالامور الوطنية.

كما وأكد ان الرئيس سعد الحريري ليس له علاقة نهائيا بتكتل الاعتدال، مضيفا ان التكتل يسمع للجميع ولكن قراره يكون بالاجماع من داخل التكتل فقط.

حكوميا، قال ان هناك ضغط لكي تتألف حكومة جديدة والرئيس نجيب ميقاتي يسعى الى التشكيل مع تعديلات طفيفة جدا، الا ان التيار الوطني الحر يذهب نحو تعديلات كبيرة جدا. ورأى انه لا يوجد أحد عاقل يأخذ البلد الى فراغ رئاسي وحكومي.