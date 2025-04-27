متري زار أمير دولة قطر والتقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

زار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أكد دعم بلاده للبنان في المجالات كافة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواصلة مسار الإصلاح الذي تقوم به الحكومة. مشيراً إلى ان دولة قطر جاهزة دائماً لمساعدة لبنان.

كما التقى متري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تم البحث في الأوضاع العامة والمساعي الدبلوماسية المبذولة من أجل انسحاب إسرائيل جنوب لبنان والتزامها اتفاقية وقف الأعمال العدائية.

لقاءات متري مع المسؤولين القطريين جاءت بعد مشاركته في العاصمة القطرية الدوحة باجتماعات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومشاركته متحدثاً في مؤتمر الاستشراق الذي تنظمه معالي وزيرة التربية القطرية لولوة الخاطر.