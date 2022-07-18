مجدداً... حريق داخل معمل لتصنيع الفحم

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل معمل لتصنيع الفحم في الرملية – عاليه. واقتصرت الأضرار على الماديات.

يذكر أنه سيطرت أجهزة الدفاع المدني والإطفاء في لبنان سابقاً على حريق ضخم في أحراج منطقة رومية (شمال شرقي بيروت)، رجح مسؤولون ميدانيون وسياسيون أن يكون مفتعلاً. وتشهد المناطق الحرجية في لبنان تحديا أساسيا يتمثل في هذه الحرائق التي يفتعلها تجار الفحم، كون القانون يمنع قطع الاشجار بهدف تحويلها الى فحم، الا ضمن شروط مشددة.

وأعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عن متابعته الحريق مع وزير الدفاع والمدير العام للدفاع المدني، مشيرا الى أن عددا من المتطوعين سيتوجهون الى الموقع للوصول الى داخل الغابة.

كذلك أعلن رئيس شرطة بلدية رومية كريستيان نوفل أن الحريق مفتعل وان البلدية ألقت القبض على أشخاص جمعوا كمية كبيرة من الحطب في المنطقة، وبعد مصادرة الحطب تم إطلاق سراحهم، وقد سلمنا الأسماء الى الأجهزة الأمنية التي تتولى التحقيق في الحادث.