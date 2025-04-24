الخميس 26 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس النواب يقر قانونين جديدين ويناقش حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 7:22 مساءً
مجلس النواب

مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية المسائية، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدي المديرية العامة للأمن العام.

كما اقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم 2 الصادر بتاريخ 2023/5/4 والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.

وبدأ المجلس بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان.

هذا وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية عند الساعة السادسة مساءً.

وأقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية اليوم قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وارجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لاسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام. اما عن الاقتراحات المتعلقة ببلدية بيروت فقد حولها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى لجنة خاصة بعدما طالب رئيس الحكومة نواف سلام ارجاء البحث بالاقتراح، واكد الرئيس بري ان” لا تأجيل للانتخابات البلدية” . ورفعت الجلسة الى السادسة مساء.

وكانت الجلسة التشريعية عقدت في مجلس النواب برئاسة الرئيس بري لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية في حضور الرئيس سلام والوزراء والنواب.

    المزيد من أخبار لبنان

    السراي الحكومي
    مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال
    رئيس مجلس الوزراء نواف سلام
    الرئيس سلام: إقرار المشروع المتعلق بالسرية المصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح
    الدفاع المدني
    الدفاع المدني يعلن انتشال أشلاء قتيلين في بنت جبيل!

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
    وزير الدفاع ميشال منسى
    قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
    الإعلامي السوري صبحي العطري
    صدمة كبيرة بالوسط الفني.. رحيل الإعلامي السوري صبحي العطري