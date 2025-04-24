مجلس النواب يقر قانونين جديدين ويناقش حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية المسائية، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدي المديرية العامة للأمن العام.

كما اقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم 2 الصادر بتاريخ 2023/5/4 والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.

وبدأ المجلس بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان.

هذا وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية عند الساعة السادسة مساءً.

وأقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية اليوم قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وارجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لاسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام. اما عن الاقتراحات المتعلقة ببلدية بيروت فقد حولها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى لجنة خاصة بعدما طالب رئيس الحكومة نواف سلام ارجاء البحث بالاقتراح، واكد الرئيس بري ان” لا تأجيل للانتخابات البلدية” . ورفعت الجلسة الى السادسة مساء.

وكانت الجلسة التشريعية عقدت في مجلس النواب برئاسة الرئيس بري لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية في حضور الرئيس سلام والوزراء والنواب.