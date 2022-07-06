مجموعة "خط أحمر" تعلن عن تحولها لحزب يرأسه وضاح الصادق

أعلن المكتب السياسي التأسيسي لحزب “خط أحمر” أنه عقد “ورشة عمل داخلية مطولة لتقييم ومراجعة كل المرحلة السابقة، منذ انشاء “مجموعة خط احمر” وانخراطها بالتحركات الميدانية في 17 تشرين 2019 ومساهمتها في ايصال صوت اللبنانيين من خلال مواكبتها الاعلامية للثورة، ثم انتقالها الى العمل السياسي المعارض جنبا الى جنب مع مختلف قوى الثورة والتغيير اضافة الى القوى المعارضة الاخرى وصولا الى المشاركة في الانتخابات النيابية وفوز رئيسها وضاح الصادق بالمقعد النيابي عن دائرة بيروت الثانية”.

وأوضح في بيان، أن “هدف ورشة العمل بالاضافة الى تقيييم المرحلة السابقة، تحديد رؤية وأهداف المرحلة المقبلة”.

وقرر أعضاء المكتب السياسي التأسيسي للحزب “تحويل مجموعة “خط احمر” الى حزب، تحديد الاهداف المستقبلية للحزب ووضع خطط العمل المناسبة لتطبيقها عل المدى القصير والمتوسط والبعيد في مواجهة الانهيار السياسي والاقتصادي والمعيشي وغياب كل مقومات الدولة من سيادة واحترام دستور وادارة ومؤسسات وخدمات، تحديد العلاقة مع القوى السياسية الاخرى على اساس الانفتاح عل الجميع تحت عنوان التغيير في نهج واسلوب العمل السياسي وفق المصلحة الوطنية، مع التأكيد على الموانع المبدئية الخاصة بالحزب والمتعلقة بالفساد وانتقاص السيادة والطائفية”.

وقرر أيضا “تثبيت الهيكلية الداخلية للحزب التي كان قد تم اقرارها سابقا وبناء عل ذلك تم التوافق وللمرحلة التأسيسية الى حين اجراء المؤتمر العام الاول المقرر انعقاده بعد سنة من الآن، على توزيع المناصب عل الشكل التالي: وضاح الصادق رئيسا، نبيل جميل نائبا للرئيس، محمد سنو امينا عاما، نضال صالح امينة صندوق ومنسقة وحدة شؤون الاعضاء، ندى معوشي مديرة تنفيذية، داني كرم وسهى عطالله لوحدة السياسات العامة، دا ني الجر منسق وحدة التواصل ومحمود الناطور منسق الوحدة السياسية”.