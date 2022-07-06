الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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مجهولون قطعوا عدداً من الأشجار... ونداء لمتابعة الموضوع

منذ ساعة واحدة
عكار العتيقة

عكار العتيقة

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أقدم مجهولون على قطع العديد من أشجار السنديان الدهرية في خراج بلدة مشتى حسن في محافظة عكار، الامر الذي اثار استياء الاهالي، الذين “طالبوا السلطات الرسمية المعنية بالتحرك السريع لوقف هذا العبث الحاصل ومحاسبة العابثين بأحد اجمل احراج السنديان في عكار، حيث أن بعض اشجاره عمرها مئات السنين تم تقطيعها وسحبها من حضن بيئتها”.

واعتبروا أن “قطع الأشجار المستمر يهدد التوازن البيئي ويجعل المنازل المجاورة في حال خطر، وبخاصة أن المنطقة قد تشهد انجرافات في التربة وانهيار صخور بسبب انحدار الأرض”.

وأعلنوا انهم أبلغوا القوى الأمنية ورفعوا كتابا بواقع ما حصل سلم لمحافظ عكار. وطالبوا وزراء الداخلية والبيئة والزراعة بمتابعة هذا الموضوع الحيوي والهام.

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