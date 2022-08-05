محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خاصة في البقاع

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية، ونظمت محاضر ضبط في حق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة، وبمؤازرة قوى امن الدولة. فكانت حصيلة الجولات لليوم ٥ محاضر في البقاع.

تؤكد الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص.