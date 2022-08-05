الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خاصة في البقاع

منذ 56 دقيقة
المولدات الخاصة

المولدات الخاصة

A A A
طباعة المقال

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية، ونظمت محاضر ضبط في حق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة، وبمؤازرة قوى امن الدولة. فكانت حصيلة الجولات لليوم ٥ محاضر في البقاع.

تؤكد الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي استقبل البراك.. ورسالة الى الحكومة العراقية
    مجلس الوزراء
    أمر إيجابي جدا خلال اجتماع لجنة الأمن الغذائي.. إليكم التفاصيل
    الصحافة
    عطلة للصحافة في ذكرى عاشوراء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!