محافظ البقاع ترأس مجلس الأمن الفرعي: جاهزون لإجراء الانتخابات

ترأس محـافظ البقـاع القاضي كمـال أبو جـوده إجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع في مكتبه بسرايا زحلة، حيث أثنى على “التنسيق والتعاون التام والسريع بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والإدارية كافة لما فيه مصلحة البلاد والعباد”، مشددا على “ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة والإستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية، لا سيما في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر فيها البلاد”.

وبحث المجتمعون في المواضيع التالية:

1- استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المقرر إجراؤها في محافظة البقاع في 21 أيار 2023، حيث وضع المحافظ المجتمعين في صورة التحضير لهذه الانتخابات، مطلعا إياهم على الصعوبات اللوجستية والعملانية، مؤكدا على جهوزية المحافظة وموظفيها لإجرائها في حال تأمين التمويل اللازم لها.

2- الوضع الأمني داخل مخيمات النازحين السوريين والآلية المتبعة لضبط عملية تقديم المساعدات من قبل المنظمات والجمعيات. حيث اطّلع المحافظ من قادة الأجهزة الأمنية على الوضع الأمني داخل مخيمات النازحين السوريين، الذين أفادوا أن الوضع الأمني في المخيمات ممسوك وتحت السيطرة.

كما اطلع المحافظ المجتمعين على الآلية المتبعة لضبط عملية توزيع المساعدات المقدمة من قبل الجمعيات والمنظمات، مشددا على ضرورة إيلاء ملف النازحين السوريين الأهمية القصوى للحفاظ على الأمن العام والنظام العام بداخلها.

3- تجدد عمليات الخطف والسرقة، حيث اطلع المحافظ من قادة الأجهزة الأمنية على تفاصيل عملية الخطف التي حصلت مؤخرا في زحلة، ونوه بجهود القوى الأمنية التي تمكنت على الفور من توقيف المتورطين وتحرير المخطوف واسترداد السيارة المسروقة. وأعطى توجيهاته بضرورة التشدد في المراقبة والمتابعة.

4- الإشكالات الأمنية التي حصلت مؤخرا في بلدتي سعدنايل وقب الياس، حيث اطلع المحافظ من قادة الأجهزة الأمنية على التحقيقات الجارية بخصوص هذه الإشكالات التي وقعت مؤخرا في البلدتين المذكورتين. حيث أفاد قادة الأجهزة الأمنية بأنه تم توقيف معظم المتورطين في الإشكالات المذكورة، والتحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف القضاء المختص.

5- التدابير والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها خلال فترة الأعياد المجيدة، حيث اطلع المحافظ من قادة الأجهزة الأمنية على التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة خلال فترة الأعياد. واعطى توجيهاته بهذا الخصوص للحفاظ على الأمن العام والنظام العام، وتسهيل حركة المواطنين لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، طالبا من المواطنين التقيد بإرشادات وتعلميات القوى الأمنية حفاظا على امنهم وسلامتهم، متمنيا أن تحمل الأعياد المجيدة ظروفا أفضل للبنان واللبنانيين.