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محافظ الشمال طلب ازالة المخالفات على الاوتوستراد الدولي

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2025 12:12 مساءً
محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا

محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا

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وجّه القاضي رمزي نهرا كتابا إلى قائد درك منطقة الشمال الإقليمية، طلب فيه، بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إزالة المخالفات والأكشاك المنتشرة على الأملاك العامة عند الأوتوستراد الدولي. وجاء في نص الكتاب:

“حضرة قائد منطقة الشمال الإقليمية،

الموضوع: تكليف بإزالة المخالفات والأكشاك المنتشرة على الأملاك العامة.

بناءً على توجيهات وزير الداخلية والبلديات، واستكمالا لحملة إزالة المخالفات والأكشاك،

وحفاظًا على السلامة المرورية وسلامة المواطنين،

الاطلاع والإيعاز لمن يلزم، بإنذار جميع أصحاب الأكشاك المنتشرة على الأوتوستراد الدولي عند الخطين الشرقي والغربي، ابتداءً من أوتوستراد البترون ولغاية حدود محافظة عكار، والمقامة على الأملاك العامة، بوجوب إزالتها خلال مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ التبليغ.

وفي حال الامتناع عن الإزالة طوعا خلال المهلة المحددة، يُصار إلى إزالتها بواسطة القوى الأمنية، مع إفادتنا بذلك”.

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