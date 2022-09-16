محافظ بيروت والسفير القطري يبحثان في إنشاء مبنى جديد لمستشفى بيروت الحكومي

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي “مروان عبود” استقبل في مكتبه في القصر البلدي سفير دولة قطر في لبنان “ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي”، حيث تناول البحث خلال اللقاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة اللبنانية وصندوق قطر للتنمية، والتي تتضمن انشاء مبنى جديد لمستشفى بيروت الحكومي في منطقة الكرنتينا على قسم العقار 297 من منطقة المدور العقارية بتمويل من صندوق قطر للتنمية.

وكانت مناسبة شكر فيها السفير القطري المحافظ عبود على الاستجابة السريعة، وتسهيل كافة الامور المرتبطة بهذا المشروع للبدء بالتنفيذ في اسرع وقت ممكن .

بدوره، قدّم المحافظ عبود شكره الى دولة قطر الشقيقة ممثلةً بسعادة السفير، مثمّناً على هذه المكرمة التي خصّ فيها القطاع الصحي في بيروت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون عموماً واهالي بيروت بشكل خاص.