محافظ بيروت يوعز بمنع السير في مناطق فيها أبنية متصدعة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وعملاً بأحكام المادة ۲۰٥ معطوفة على المادتين ۱۹٤ و ۱۹۷ من القانون رقم ١٧ / ١٩٩٠ ، وجه كتابين الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، تضمنا التالي :

١- نكلفكم بمنع مرور السيارات والمشاة من طريق النهر تقاطع شارع الخنشارة مقابل محطة وردية وشارع باستور وشارع غورو حتى تقاطعه مع جورج حداد بإستثناء قاطني الأبنية الموجودة ضمن الشوارع المذكورة وكافة الفرق الهندسية ومتعهدي أعمال إزالة الردميات والترميم، وذلك بسبب وجود عدة أبنية متصدعة وتشكل خطراً على السلامة العامة.

٢- بعد الكشف الذي أجرته الدائرة الفنية المختصة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت على البناء القائم على العقار رقم ۱۸۸۲ الرميل تبين أن حافة السطح الأخير آيلة للسقوط على الرصيف العام أمام البناء ويشكل خطراً على السلامة العامة.

لذلك ، نأمل الإيعاز لمن يلزم لإتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع مرور المشاة على الرصيف العام أمام البناء القائم على العقار رقم ۱٨۸۲ ، الرميل .