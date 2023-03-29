محاولة اغتصاب شابة قرب "البيال".. ودعوات للحذر!

في حادثة استدعت دعوات للحذر لا سيما مع حلول المساء حين تغيب الإنارة في كثير من المناطق، تعرضت شابة أول من أمس لمحاولة اغتصاب حين اعتدى عليها شاب خلال وجودها في محلة “البيال” قرابة التاسعة مساء، وتحديدًا في النقطة القريبة من “كيدز موندو”.

هذا وأدخلت الشابة إلى المستشفى على إثر صدمة الاعتداء عليها. وفتحت القوى الأمنية تحقيقًا من دون توقيف المعتدي حتى اللحظة.

وفي السياق، أصدرت جمعية “بيروت ماراتون” بيانًا موجهًا إلى أعضائها الذين يقومون بالتمرينات الرياضية في المكان، متحدثة عن إجراءات وقائية ستتخذها، علمًا أنّ الشابة ليست من فريقها.

كذلك دعت ناشطات إلى نشر التوعية والتضامن مع الضحية من دون محاولة كشف هويتها. وتكثفت أيضًا الدعوات إلى قوى الأمن وبلدية بيروت لاتخاذ إجراءات في المكان الذي يعد متنفسًا للراغبين بممارسة الرياضة.