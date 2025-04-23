الأربعاء 25 شوال 1446 ﻫ - 23 أبريل 2025 |
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محفوض: ‏حق للحكومة اللبنانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران

منذ 5 دقائق
المحامي إيلي محفوض

المحامي إيلي محفوض

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صدر رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض بيانا اشار فيه إلى ان عدم الإمتثال والحضور أمام وزارة الخارجية لممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت ضرب من الوقاحة وانعدام للأصول والسلوكيات المعمول بها وخرق فاضح لمفهوم البروتوكول الدبلوماسي..

‏حق للحكومة اللبنانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران وبموجب المادة التاسعة من اتفاقية ڤيينا تنص على أنه للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا غير مقبول أو أي عضو من طاقم بعثتها..ايران تمادت وعلينا كدولة لبنانية حماية حقوق سيادتنا وكرامتنا الوطنية

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