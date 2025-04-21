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محفوض: عنتريات من تبقى من قادة الميليشيا أشبه بالخائف من رهبة المقابر

منذ ساعة واحدة
المحامي إيلي محفوض

المحامي إيلي محفوض

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كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض على منصة “اكس”: “عنتريات من تبقى من قادة الميليشيا حول بقاء السلاح أشبه بالخائف من رهبة المقابر وهو يمرّ بجانبها فيبدأ الغناء بصوت عال هربا من الخوف الذي يعتريه.

واللبناني يركن فقط إلى الدولة وبياناتها ومما يصرّح به عون – سلام، أما لغة الـتهديد والوعيد من جماعة الميليشيا فتسترعي الملاحظة لكون هؤلاء لا يصغون للدولة اللبنانية بينما نجدهم ينفذّون تعليمات جندي اسرائيلي..

قصتكم كرواية دون كيشوت قصة أحمق ظن نفسه في مهمة مقدسة..

أما من الناحية النفسية يعاني المصابون بعقدة دون كيشوت من الانفصال عن الواقع حيث يبنون سيناريوهات تجعلهم يعتقدون أنهم أبطال في معركة لإصلاح العالم دون أن يدركوا أن هذه المعركة قد تكون مجرد انعكاس لمخاوفهم الداخلية. يرتبط هذا النمط النفسي بعدة مظاهر مثل: الهوس بالمواجهة: البحث المستمر عن خصوم حتى في غيابهم”.

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